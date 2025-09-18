jueves, septiembre 18, 2025
Agenda de actividades públicas de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 19 al 21 de Septiembre del 2025

Viernes 19 de Septiembre del 2025

07:15h. Izamiento de Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Plancha de Zócalo. Cuauhtémoc, CDMX

07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX.

15:15h. La Transformación Avanza. Chilpancingo, Guerrero

19:15h. La Transformación Avanza. Oaxaca, Oaxaca

Sábado 20 de Septiembre del 2025

10:45h. La Transformación Avanza. Tapachula, Chiapas

14:15h. La Transformación Avanza. Centro, Tabasco

17:45h. La Transformación Avanza. Campeche, Campeche

Domingo 21 de Septiembre del 2025

10:00h. La Transformación Avanza. Mérida, Yucatán

15:45h. La Transformación Avanza. Benito Juárez, Quintana Roo

Programa sujeto a cambios

