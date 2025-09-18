Agenda de actividades públicas de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 19 al 21 de Septiembre del 2025

Viernes 19 de Septiembre del 2025

07:15h. Izamiento de Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Plancha de Zócalo. Cuauhtémoc, CDMX

07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX.

15:15h. La Transformación Avanza. Chilpancingo, Guerrero

19:15h. La Transformación Avanza. Oaxaca, Oaxaca

Sábado 20 de Septiembre del 2025

10:45h. La Transformación Avanza. Tapachula, Chiapas

14:15h. La Transformación Avanza. Centro, Tabasco

17:45h. La Transformación Avanza. Campeche, Campeche

Domingo 21 de Septiembre del 2025

10:00h. La Transformación Avanza. Mérida, Yucatán

15:45h. La Transformación Avanza. Benito Juárez, Quintana Roo

Programa sujeto a cambios