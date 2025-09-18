Agenda de actividades públicas de la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, del 19 al 21 de Septiembre del 2025
Viernes 19 de Septiembre del 2025
07:15h. Izamiento de Bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Plancha de Zócalo. Cuauhtémoc, CDMX
07:30h. Mañanera del Pueblo. Palacio Nacional, CDMX.
15:15h. La Transformación Avanza. Chilpancingo, Guerrero
19:15h. La Transformación Avanza. Oaxaca, Oaxaca
Sábado 20 de Septiembre del 2025
10:45h. La Transformación Avanza. Tapachula, Chiapas
14:15h. La Transformación Avanza. Centro, Tabasco
17:45h. La Transformación Avanza. Campeche, Campeche
Domingo 21 de Septiembre del 2025
10:00h. La Transformación Avanza. Mérida, Yucatán
15:45h. La Transformación Avanza. Benito Juárez, Quintana Roo
Programa sujeto a cambios