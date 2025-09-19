Choque en el crucero de la Central Norte genera caos vial en Tapachula

Tapachula, Chiapas; viernes 19 de septiembre de 2025.
Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 7:50 de la noche en el crucero de la Central Norte, entre la 5ª y 7ª Oriente, dejó como saldo daños materiales y un fuerte congestionamiento vehicular que se prolongó por más de media hora.
De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo sedán rojo, que circulaba de poniente a oriente, impactó contra un auto blanco que se desplazaba de sur a norte. Testigos señalaron que los semáforos del crucero presentaban fallas, lo que habría generado confusión entre los conductores y derivado en la colisión.
Asimismo, arribaron ajustadores de las aseguradoras de ambos vehículos para realizar el deslinde de responsabilidades.
Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron afectaciones considerables en las unidades involucradas.
Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este sector de la ciudad, en tanto se restablece por completo el correcto funcionamiento de los semáforos. Carlos Montes