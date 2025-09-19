Choque en el crucero de la Central Norte genera caos vial en Tapachula

Tapachula, Chiapas; viernes 19 de septiembre de 2025.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a las 7:50 de la noche en el crucero de la Central Norte, entre la 5ª y 7ª Oriente, dejó como saldo daños materiales y un fuerte congestionamiento vehicular que se prolongó por más de media hora.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo sedán rojo, que circulaba de poniente a oriente, impactó contra un auto blanco que se desplazaba de sur a norte. Testigos señalaron que los semáforos del crucero presentaban fallas, lo que habría generado confusión entre los conductores y derivado en la colisión.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal de Vialidad Preventiva y policías estatales de Tránsito, quienes abanderaron la zona y trabajaron para agilizar la circulación. El tráfico permaneció detenido por espacio de 40 minutos.

Asimismo, arribaron ajustadores de las aseguradoras de ambos vehículos para realizar el deslinde de responsabilidades.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron afectaciones considerables en las unidades involucradas.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este sector de la ciudad, en tanto se restablece por completo el correcto funcionamiento de los semáforos. Carlos Montes