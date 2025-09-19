Tapachula FC busca sumar en Oaxaca

Este sábado 20 de septiembre a las 15:30 horas, en el Estadio Independiente MRCI de Tlacochahuaya, Oaxaca, el equipo de Tapachula FC enfrentará a los Chapulineros de Oaxaca en el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga Premier 2025-2026.

El conjunto tapachulteco, dirigido por Diego Mazariegos, saltará al terreno de juego con la firme intención de regresar al camino del triunfo y sumar puntos importantes en condición de visitante.

Durante la semana, el equipo entrenó con gran intensidad, aumentando el ritmo de juego de los futbolistas que completaron satisfactoriamente su proceso de recuperación médica, lo que permitió al estratega contar con plantel completo para este compromiso.



Enfrente tendrán a un rival de respeto como Chapulineros de Oaxaca, que ha mostrado fortaleza en casa, acumulando dos victorias en sus dos presentaciones como local en el MRCI. Sin embargo, para los de la Perla del Soconusco esto no representa un obstáculo, pues viajan con decisión y carácter para buscar un resultado favorable que los acerque a sus objetivos en la temporada.Con la misión de sumar unidades y seguir escalando en la tabla, Tapachula FC se declara listo para disputar un partido que promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.