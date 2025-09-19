viernes, septiembre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteTapachula FC busca sumar en Oaxaca
Al InstanteDeportes

Tapachula FC busca sumar en Oaxaca

0
4

Este sábado 20 de septiembre a las 15:30 horas, en el Estadio Independiente MRCI de Tlacochahuaya, Oaxaca, el equipo de Tapachula FC enfrentará a los Chapulineros de Oaxaca en el duelo correspondiente a la jornada 5 de la Liga Premier 2025-2026.
El conjunto tapachulteco, dirigido por Diego Mazariegos, saltará al terreno de juego con la firme intención de regresar al camino del triunfo y sumar puntos importantes en condición de visitante.
Durante la semana, el equipo entrenó con gran intensidad, aumentando el ritmo de juego de los futbolistas que completaron satisfactoriamente su proceso de recuperación médica, lo que permitió al estratega contar con plantel completo para este compromiso.

Enfrente tendrán a un rival de respeto como Chapulineros de Oaxaca, que ha mostrado fortaleza en casa, acumulando dos victorias en sus dos presentaciones como local en el MRCI. Sin embargo, para los de la Perla del Soconusco esto no representa un obstáculo, pues viajan con decisión y carácter para buscar un resultado favorable que los acerque a sus objetivos en la temporada.
Con la misión de sumar unidades y seguir escalando en la tabla, Tapachula FC se declara listo para disputar un partido que promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.

Tapachula FC busca sumar en Oaxaca
Artículo anterior
Con Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, a Tapachula le va bien: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con Claudia Sheinbaum y Eduardo Ramírez, a Tapachula le va bien: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Trabajando en unidad, los tres órdenes de gobierno encabezados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y el...
Leer más

Fiscalías de Chiapas y del Estado de México aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en octubre de 2024, en Tuxtla Gutiérrez La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración...
Leer más

En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos con armas de fuego y presuntos narcóticos en Mapastepec

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV