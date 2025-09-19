viernes, septiembre 19, 2025
Realizan Simulacro en #Tapachula

Tapachula 19 de septiembre 2025._ Esta tarde 12:00 horas se llevó a cabo el segundo simulacro 2025.

Dónde se activo la alerta sísmica en varios edificios de dependencia de gobierno.

La coordinación Nacional de Protección Civil realiza este ejercicio con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y preparar a la población ante escenarios de desastres, como los sismos.

Las labores de supervisión de los edificios y de daños. Así como de auxiliar a las víctimas de este sismo estuvo a cargo del personal de protección civil de Tapachula.

También se presentaron bomberos y ambulancias de urgencias médicas.

La magnitud del sismo fue de 8.1 con epicentro en el estado de Michoacán. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

