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Refuerza SSP estrategia de seguridad con nuevo Mando Único en Arriaga

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de marzo de 2026.- Con el firme compromiso de reforzar la seguridad y las acciones operativas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, del director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Carlos Javier Pineda Antillón y el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández; presentó al comisario Juan Carlos Gómez López, como el nuevo Mando Único de este municipio.

Durante la instalación, Aparicio Avendaño destacó que como lo ha instruido el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se está reforzando la estrategia de seguridad en todas las regiones de la entidad para mejorar la coordinación, cooperación y confianza con las fuerzas federales, estatales y municipales.

“Hoy somos un referente a nivel nacional, vamos a fortalecer la seguridad en esta importante región con el Mando Único, que viene acompañado de 10 elementos más de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP). Hoy los municipios cuentan con el apoyo incondicional de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), y gracias a ese trabajo nos hemos ganado la confianza de la ciudadanía”, declaró.

Finalmente, el titular de la SSP destacó que desde la Mesa de Paz que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se analiza la incidencia delictiva general y de alto impacto: “El Mando Único es un refuerzo adicional, para que Chiapas siga siendo un referente nacional con números positivos y con mejor percepción de seguridad con acciones de proximidad social”.

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