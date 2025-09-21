En operativo interinstitucional aseguran vehículo abandonado en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, aseguraron un vehículo abandonado, en el municipio de Tapachula.

Derivado de patrullajes preventivos y disuasivos en la colonia Emiliano Zapata de la Perla del Soconusco, elementos de la fuerza interinstitucional detectaron un vehículo marca Kia de color rojo con placas de circulación del estado de Chiapas en calidad de abandono.

La unidad vehicular fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para garantizar espacios seguros y de paz en todo el territorio chiapaneco.