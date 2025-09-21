En operativo interinstitucional aseguran vehículo abandonado en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fronteriza en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, aseguraron un vehículo abandonado, en el municipio de Tapachula.
La unidad vehicular fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para garantizar espacios seguros y de paz en todo el territorio chiapaneco.