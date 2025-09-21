domingo, septiembre 21, 2025
Acompañaron 156 mil Personas a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Recorrido Histórico por el Sur del País

ACOMPAÑARON 156 MIL PERSONAS A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN RECORRIDO HISTÓRICO POR EL SUR DEL PAÍS

Durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en un histórico encuentro con 156 mil personas.

En Guerrero, ante 18 mil asistentes, anunció una inversión de más de 10 mil millones de pesos en infraestructura carretera. En Oaxaca, frente a 30 mil personas, destacó que todas las familias reciben apoyo de los Programas para el Bienestar.

En Chiapas, 40 mil personas abarrotaron el Estadio Olímpico de Tapachula, donde subrayó que la entidad se convertirá en un punto de desarrollo con Polos para el Bienestar, la Línea K del Tren Interoceánico y la modernización del Puerto Chiapas. En Tabasco, ante 25 mil personas, resaltó la reducción de la pobreza en 22%. En Campeche, frente a 7 mil asistentes, enfatizó que la fuerza de la transformación nacional radica en el pueblo.

En Yucatán, se reunió con 9 mil yucatecas y yucatecos en la Feria Yucatán Xmatkuil donde anunció que los PILARES llegarán a esta entidad, que además se sumará en 2026 al IMSS Bienestar. El recorrido concluyó en Quintana Roo con 27 mil personas, ante quienes reafirmó su compromiso de nunca alejarse del pueblo de México.

A la fecha, la Presidenta ha visitado 23 entidades: Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

