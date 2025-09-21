domingo, septiembre 21, 2025
Poder Judicial del Estado dicta sentencia condenatoria por los delitos de Violencia Familiar Agravada y Lesiones Calificadas

0
3

-15 años de prisión a Pedro “N” por su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en el municipio de Tumbalá, Chiapas.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de una persona del sexo masculino por los delitos de Violencia Familiar Agravada y Lesiones Calificadas, cometidos en agravio de un adulto de la tercera edad con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Tumbalá, Chiapas, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego del desahogo de pruebas realizado por el órgano técnico de investigación y acusación durante las audiencias orales.

Por lo que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Yajalón determinó imponer a Pedro “N” una pena de 15 años y dos meses de prisión, así como el pago de la reparación del daño. Además, no se le concedió ningún beneficio penal al sentenciado.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de una justicia más humana, en donde ningún delito que atente contra la vida y la integridad de las y los chiapanecos quede impune.

