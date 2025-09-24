miércoles, septiembre 24, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCon el Buzón Digital Cero Corrupción, brindamos atención oportuna a...
Al Instante

Con el Buzón Digital Cero Corrupción, brindamos atención oportuna a quejas y denuncias ciudadanas.

0
19

#PrimerInformeDeGobiernoYamilMelgar

Con el Buzón Digital Cero Corrupción, brindamos atención oportuna a quejas y denuncias ciudadanas.
Artículo anterior
Reclaman solución real al colapso del puente Chapultepec en Tapachula.
Artículo siguiente
Juan Carlos Moreno Guillén atestigua acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar en Ángel Albino Corzo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Juan Carlos Moreno Guillén atestigua acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar en Ángel Albino Corzo

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, en Jaltenango cabecera municipal de Ángel Albino Corzo, participó y atestiguó junto...
Leer más

Reclaman solución real al colapso del puente Chapultepec en Tapachula.

Al Instante staff - 0
*Más de 60 comunidades de la zona alta. Rechazan la estructura provisional colocada por el ayuntamiento y exigen un puente tipo Bailey que garantice...
Leer más

Eduardo Ramírez anuncia Ley de Amnistía en la Nueva ERA para la Construcción de la Paz en Chiapas

Al Instante staff - 0
· En el municipio de Ángel Albino Corzo, dio el banderazo a la construcción del camino...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV