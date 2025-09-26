Marchan Maestros en #Tapachula en 11o Aniversario de la Desaparición de Estudiantes Normalistas de Ayotzinapa; Piden Justicia

Tapachula 26 septiembre 2025._ En el marco del 11 aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, maestros marchan en la ciudad de #Tapachula.

Exigen Justicia y castigo para los responsables de este crimen.

El contingente partió de la 4a. Sur. carretera a puerto madero al centro de la ciudad de Tapachula.

Encabezados por el coordinador V Profesor Gabriel Díaz Ordóñez secretario regional de la sección VII del SNTE-CNTE región costa grande.

De igual forma piden la abrogacion de la reforma educativa Peña-Amlo. Y la ley del ISSSTE 2007.

Y demandas pendientes de los trabajadores de la educación de la sección VII de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.