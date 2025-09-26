viernes, septiembre 26, 2025
spot_img
InicioAl InstanteYamil Melgar entrega nuevas unidades a Protección Civil
Al Instante

Yamil Melgar entrega nuevas unidades a Protección Civil

0
4

Como parte de la estrategia integral que permite fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Protección Civil Municipal, el alcalde Yamil Melgar, entregó 5 nuevas unidades a esta importante dependencia que trabaja con dedicación y empeño en la vigilancia de fenómenos meteorológicos, asistencia en emergencias, desastres naturales y la gestión de riesgos.

Junto a la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el presidente municipal destacó que en la Nueva ERA, el Ayuntamiento de Tapachula trabaja de manera permanente para que los elementos de Protección Civil cuenten con las herramientas, la capacitación y los recursos necesarios que fortalezcan el desempeño de sus funciones, garantizando una atención oportuna y eficaz ante cualquier emergencia.

“En esta administración otorgamos las herramientas de trabajo suficientes para que el personal operativo las pueda usar en beneficio de la población, permitiéndoles proteger lo más preciado, la vida de las familias tapachultecas”, subrayó.

El delegado regional Soconusco X de Protección Civil, Joaquín Ernesto Montes Molina, resaltó que la entrega de nuevas unidades fortalece la capacidad operativa y de respuesta ante situaciones de emergencia, al mismo tiempo que permite brindar atención oportuna y eficiente a la ciudadanía.

Para concluir, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, reconoció la atención y el trabajo permanente del edil Yamil Melgar, quien ha garantizado una mayor capacitación y equipamiento para la dependencia, lo que se traduce en mejores servicios y resultados en beneficio de la población, precisando que dicha inversión permitirá salvar vidas, fortalecer las labores cotidianas de los elementos y atender de manera más eficaz las emergencias y fenómenos perturbadores que se presenten en el municipio.

Al evento asistió el director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Gerardo Ramírez García, además de los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Bertha Moreno Espinosa, Rosa Cortés Rueda, Edi Alberto García Juárez, representantes de los Comités Humanistas de Protección Civil, entre otros servidores públicos e invitados.

Yamil Melgar entrega nuevas unidades a Protección Civil
Artículo anterior
Eduardo Ramírez reitera compromiso con el desarrollo de la región Mezcalapa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez reitera compromiso con el desarrollo de la región Mezcalapa

Al Instante staff - 0
· En Copainalá y Mezcalapa inauguró y puso en marcha obras; entregó apoyos y becas; y...
Leer más

Aprehenden a presunto ladrón y extorsionador: FGE

Al Instante staff - 0
• Por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción...
Leer más

Poder Judicial concluye la Semana de la Mediación “La Justicia es la Paz” con ponencias nacionales e internacionales

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la clausura de la Semana de la Mediación “La Justicia es la Paz”. El acto protocolario...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV