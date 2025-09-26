Eduardo Ramírez reitera compromiso con el desarrollo de la región Mezcalapa

· En Copainalá y Mezcalapa inauguró y puso en marcha obras; entregó apoyos y becas; y constató los servicios de salud y de capacitación

Durante una gira de trabajo por municipios de la región Mezcalapa, donde estuvo acompañado de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, y de su hija Grecia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subrayó que, tras recuperar la paz, la unidad y la tranquilidad en el estado, ahora se impulsan programas, acciones y proyectos de infraestructura en favor del bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida de los pueblos de Chiapas.

En su visita a Copainalá, el mandatario inauguró la cancha de fútbol rápido con pasto sintético; dio el banderazo de inicio de los trabajos para la rehabilitación del camino Copainalá-Coapilla-Ocotepec; e inauguró espacios en el Jardín de Niñas y Niños Francisco Javier Clavijero.

1 de 8

Asimismo, entregó proyectos de fomento familiar para la producción de traspatio, huertos escolares y ayudas funcionales; otorgó chips del programa Conecta Chiapas; y recorrió módulos de capacitación y las Unidades Médicas Móviles de Atención Comunitaria. Además, anunció que, junto al Ayuntamiento, se priorizará el proyecto de agua potable.

Posteriormente, en el municipio de Mezcalapa, señaló que pueblo y gobierno trabajan unidos para hacer de Chiapas un estado seguro, educado y trabajador. En este marco, encabezó la entrega de becas Rosario Castellanos, destacando que la alfabetización es una de las acciones más emblemáticas de su administración.

“No quiero que me recuerden por haber ganado la batalla contra la violencia. Quiero que a todos los que integramos este gobierno humanista nos recuerden por haberle ganado la batalla a la ignorancia y por llevar la educación a todos los pueblos de Chiapas. Esa es la principal batalla que debemos vencer, y lo vamos a hacer juntos”, afirmó.

El gobernador también entregó proyectos de fomento familiar y huertos pedagógicos, así como diversos apoyos a personas en situación de vulnerabilidad, y constató la atención médica brindada a la población a través de la Feria de la Salud.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca exhortó a madres y padres a fortalecer valores en el hogar para que, junto con las acciones en materia de educación, salud y seguridad, contribuyan a consolidar la paz en Chiapas. También celebró las obras deportivas que fomentan la sana convivencia y alejan a la juventud de malos hábitos.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en Mezcalapa hay 700 personas en proceso de aprendizaje mediante el programa Chiapas Puede, cifra que representa el 50 por ciento de la población analfabeta del municipio. Invitó a quienes participan en el programa a perseverar en su formación escolar.

A su vez, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, dio a conocer que con las unidades médicas móviles se ha logrado atender más de 23 mil comunidades en el estado, brindando servicios a un millón 500 mil personas.

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, detalló que se entregaron chips con internet gratuito a estudiantes de la Unach, de la Escuela Preparatoria del Estado Mezcalapa, del Telebachillerato Comunitario 138 y del Cobach 243, con el fin de fortalecer la educación, mejorar el aprendizaje y generar un ahorro económico en las familias.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, anunció que como parte del programa Carreteras Vivas se invertirán más de 23 millones de pesos en dos obras de infraestructura. En esta ocasión, detalló, dio inicio la rehabilitación del camino Copainalá-Coapilla-Ocotepec, que beneficiará a 18 mil 648 habitantes con una inversión cercana a los 9 millones de pesos.

El director del Inifech, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, precisó que en Copainalá se destinaron 10 millones de pesos para la construcción de siete obras ya concluidas, que dignifican la infraestructura escolar en beneficio de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los presidentes municipales de Copainalá, Carlos Cruz Cruz, y de Mezcalapa, José Tilo Alcudia Hernández, reconocieron al Gobierno del Estado por la rehabilitación de caminos, la mejora de los servicios de salud y el impulso educativo que ha beneficiado a diversos planteles. Resaltaron, especialmente, las acciones de seguridad que han permitido recuperar la paz y la tranquilidad en sus municipios.

En representación de las y los beneficiados de Copainalá, Leticia Hernández Sánchez agradeció el respaldo de las autoridades para atender necesidades prioritarias como obras educativas, pavimentación de caminos y rehabilitación de sistemas de agua potable. En Mezcalapa, la estudiante del Cecyte y asesora ALFA, Orfa Orantes Méndez, compartió con emoción la historia de su padre, a quien enseñó a leer y escribir a través del programa Chiapas Puede, esperando que su testimonio motive a más personas a sumarse.

En esta gira de trabajo estuvieron presentes el director general del Icheja, Sergio David Molina Gómez; el titular del Icatech, César Espinosa Morales; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva; la diputada local Alejandra Gómez Mendoza; la alcaldesa de Coapilla, Yadira Pérez Pérez; y los alcaldes de Ocotepec, Isidro Baldemar Ramos Bonifaz; de Tecpatán, César Édgar Marín Gómez; de San Fernando, Ediberto Gutiérrez Aguilar; y de Berriozábal, Jorge Arturo Acero Gómez; así como las presidentas del DIF de Copainalá, Patricia Arévalo Martínez; y de Mezcalapa, Viridiana Guadalupe Solís Chanona, entre otros.