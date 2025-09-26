viernes, septiembre 26, 2025
Aprehenden a presunto ladrón y extorsionador: FGE

• Por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Jesús “N”, como presunto responsable de los delitos de extorsión agravada y robo con violencia agravada, el primer delito cometido en perjuicio de Omar “N”, mientras que el segundo fue en agravio de Carlos “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

De acuerdo con los hechos, el pasado 18 de agosto de 2025, las víctimas se encontraban al interior de un domicilio, cuando arribó el inculpado y otras personas, portando armas cortas y a bordo de dos motocicletas, exigiéndoles el pago de derecho de piso.

Asimismo, las víctimas fueron despojadas de dos vehículos y obligaron a uno de ellos a realizar una transferencia bancaria, al tiempo que fueron amenazados de muerte si denunciaban.

El presunto agresor fue trasladado al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Cintalapa “El Amate”, en donde el órgano jurisdiccional definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

Poder Judicial concluye la Semana de la Mediación “La Justicia es la Paz” con ponencias nacionales e internacionales
