viernes, septiembre 26, 2025
Poder Judicial concluye la Semana de la Mediación “La Justicia es la Paz” con ponencias nacionales e internacionales

El Poder Judicial del Estado de Chiapas realizó la clausura de la Semana de la Mediación “La Justicia es la Paz”. El acto protocolario estuvo encabezado por el magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, quien destacó la importancia de esta capacitación y de la actualización constante, con el fin de contar con una visión más amplia en la impartición de una justicia humana, pronta y cercana.

“Esta semana, sin lugar a dudas, ha constituido un valioso espacio en el que las y los conferencistas compartieron sus conocimientos para fortalecer y ampliar la visión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estoy convencido de que los resultados de esta semana permitirán un mejor diálogo y contribuirán de manera significativa a la construcción de una cultura de paz en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y estado”, manifestó Moreno Guillén.

En esta última jornada, se contó con la destacada participación de la magistrada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial Federal, Jaqueline Ángel Juan, así como de la académica argentina Marinés Suares, quienes compartieron las ponencias “Juntas Restaurativas en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes” y “El dilema de la Autocomposición”. Ambos temas resultaron fundamentales para enriquecer la formación de las y los facilitadores públicos que participaron activamente en este encuentro, tanto de manera presencial como virtual.

Este evento reunió a especialistas nacionales e internacionales en torno a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, quienes a lo largo de la semana, desarrollaron 11 ponencias enfocadas en brindar herramientas y generar prácticas de mediación, orientadas a impulsar la profesionalización de quienes contribuyen a la solución pacífica de conflictos.

Con la conclusión de la Semana de la Mediación, el Poder Judicial del Estado refrenda su compromiso con la promoción de una justicia humanista, basada en el respeto irrestricto a los derechos humanos, y orientada a consolidar la cultura del diálogo como vía para la solución pacífica de los conflictos en beneficio de la sociedad chiapaneca.

