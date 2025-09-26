viernes, septiembre 26, 2025
spot_img
InicioAl InstanteFuerte accidente entre particular y colectivo
Al InstanteRojas

Fuerte accidente entre particular y colectivo

0
7

*Deja 3 lesionados y deceso de un menor.

Tapachula, Chiapas, 26 de septiembre de 2025. – La mañana de este viernes, a las 11:20 horas, se registró un accidente entre un auto y un colectivo de la ruta Emiliano Zapata sobre la 20ª poniente y Central Sur prolongación, que dejó como saldo 3 lesionados y el deceso de un menor.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto rojo con matrícula de Chiapas circulaba de sur a norte sobre la Central Sur y, al llegar a la altura de la 20ª poniente no respetó el alto total, impactando contra la unidad de transporte público que se desplazaba de poniente a oriente.

Tras el fuerte impacto, el colectivo quedó volcado sobre su costado izquierdo. Testigos señalaron que un menor de aproximadamente 2 años viajaba en brazos de su madre, a un costado de la ventanilla; sin embargo, la fuerza del choque lo proyectó hacia la calle, lo que ocasionó su deceso inmediato.

Los pasajeros comenzaron a salir por las ventanas de la combi, muchos de ellos con golpes en diferentes partes del cuerpo. Locatarios llamaron de inmediato al 911 para pedir auxilio.

Paramédicos del grupo SAE, CARCH y la Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados. Bomberos de Protección Civil Municipal inspeccionaron la unidad para descartar riesgos de incendio, mientras que la zona fue acordonada por la policía municipal con apoyo de la Guardia Estatal Preventiva.

El conductor del auto fue entregado al Ministerio Público por los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daños, según el perito de la policía vial preventiva.
El orbe / carlos montes

Fuerte accidente entre particular y colectivo *Deja 3 lesionados y deceso de un menor.
Artículo anterior
La transformación avanza en Chihuahua
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La transformación avanza en Chihuahua

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de La Transformación Avanza en Chihuahua, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,...
Leer más

México Pinta por la Paz: Inicia 2a. Jornada Nacional de Tequios y Murales con la Participación de 1.2 Millones de Jóvenes en todo el...

Al Instante staff - 0
Comunicado 423/2025 MÉXICO PINTA POR LA PAZ: INICIA 2° JORNADA NACIONAL DE TEQUIOS Y MURALES CON LA PARTICIPACIÓN DE 1.2 MILLONES DE JÓVENES EN TODO...
Leer más

Invita Presidenta Claudia Sheinbaum a mexicanas y mexicanos de todo el país a reunirse con ella

Al Instante staff - 0
Invita Presidenta Claudia Sheinbaum a mexicanas y mexicanos de todo el país a reunirse con ella, a un año del inicio de su gobierno,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV