Fuerte accidente entre particular y colectivo

Tapachula, Chiapas, 26 de septiembre de 2025. – La mañana de este viernes, a las 11:20 horas, se registró un accidente entre un auto y un colectivo de la ruta Emiliano Zapata sobre la 20ª poniente y Central Sur prolongación, que dejó como saldo 3 lesionados y el deceso de un menor.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto rojo con matrícula de Chiapas circulaba de sur a norte sobre la Central Sur y, al llegar a la altura de la 20ª poniente no respetó el alto total, impactando contra la unidad de transporte público que se desplazaba de poniente a oriente.

Tras el fuerte impacto, el colectivo quedó volcado sobre su costado izquierdo. Testigos señalaron que un menor de aproximadamente 2 años viajaba en brazos de su madre, a un costado de la ventanilla; sin embargo, la fuerza del choque lo proyectó hacia la calle, lo que ocasionó su deceso inmediato.

Los pasajeros comenzaron a salir por las ventanas de la combi, muchos de ellos con golpes en diferentes partes del cuerpo. Locatarios llamaron de inmediato al 911 para pedir auxilio.

Paramédicos del grupo SAE, CARCH y la Cruz Roja Mexicana atendieron a los lesionados. Bomberos de Protección Civil Municipal inspeccionaron la unidad para descartar riesgos de incendio, mientras que la zona fue acordonada por la policía municipal con apoyo de la Guardia Estatal Preventiva.

El conductor del auto fue entregado al Ministerio Público por los delitos de homicidio imprudencial, lesiones y daños, según el perito de la policía vial preventiva.

