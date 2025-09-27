domingo, septiembre 28, 2025
Con resultados que transforman, Yamil Melgar entrega pavimentación integral en San Jorge

Con resultados que transforman y mejoran la calidad de vida de las familias tapachultecas, el alcalde Yamil Melgar inauguró una calle integral más en el Fraccionamiento San Jorge.

Junto a las familias del mencionado centro poblacional, el edil precisó que con obras que dan bienestar, su administración demuestra que gobernar es servir y responder con hechos a las necesidades del pueblo, llevando desarrollo y modernidad a todos los rincones del municipio.

“Nuestro principal objetivo es el bienestar de los tapachultecos, por ello, esta administración trabaja día con día para ofrecer mejores servicios, infraestructura y seguridad a las familias, donde cada acción emprendida refleja el compromiso de construir una ciudad más justa, con oportunidades y con una visión clara hacia el futuro”, subrayó.

Yamil Melgar dijo que con estas acciones, se construye una Nueva ERA en la que el desarrollo y la modernidad, avanzan de la mano con la justicia social, priorizando la mejor calidad de vida de la población que más lo necesita.

Al dar lectura a la ficha técnica de los trabajos, el secretario de Obras Públicas William Penagos Caballero, dio a conocer que se construyeron 3 mil 579 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 953 metros lineales de guarniciones en laterales y camellón central, descargas sanitarias, tomas domiciliarias, banquetas de concreto, luminarias de 100 watts, entre otros elementos que hoy transforman la imagen de la colonia.

Durante la inauguración, las familias del Fraccionamiento San Jorge expresaron al edil Yamil Melgar su agradecimiento por la construcción de la pavimentación integral e iluminación de dicha vialidad, que no solo mejora la movilidad y la seguridad de peatones y automovilistas, sino que también eleva la calidad de vida de los habitantes, fortalece la infraestructura urbana y contribuye al desarrollo social.

