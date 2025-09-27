domingo, septiembre 28, 2025
Se pronostican para este sábado, lluvias muy fuertes en 18 estados de la República Mexicana

 Habrá oleaje elevado en el occidente de Baja California Sur y costas de Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Colima y Michoacán.

Durante el sábado, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera,
el sistema frontal número 4, estacionario sobre el golfo de México, canales de baja presión y la entrada de aire húmedo de ambos océanos, generarán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; fuertes (de 25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y chubascos (de 5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur y Colima.

Las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo, así como ocasionar inundaciones y deslaves, así como aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Asimismo, se pronostica viento de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40
a 60 km/h en el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, y con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur.

Se prevé oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en la costa occidental de Baja California Sur y de 1.5 a 2.5 m de altura en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Hacia la tarde, las temperaturas máximas serán de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, el noreste de Baja California, sur de Sonora y el noreste de Chihuahua, y de 30 a 35 grados Celsius en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
La mañana de hoy, el potencial ciclón tropical Nueve se intensificó a la depresión tropical Nueve. A las 09:00 horas tiempo del entro de México, se localizó aproximadamente a 290 kilómetros (km) de Punta Maisí, Cuba, y a mil 100 al este de Cancún, Quintana Roo, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México.

Durante la mañana del domingo, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México.

