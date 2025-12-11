Reses Pierden hasta 20 Kilos de Peso al Inicio de la Sequía: Ganaderos

• Productores en el Soconusco advierten que en la época de sequía el hato ganadero es amenazado por la falta de alimento: se requiere de insumos balanceados y de calidad.

Tapachula, Chiapas; 11 de diciembre 2025.— La temporada de sequía ha iniciado y con ella los primeros estragos para el sector ganadero del Soconusco. Con la retirada de las lluvias, los productores se enfrentan a un panorama complicado: la falta de forraje en los campos y la carencia de alimentos con valor nutricional suficiente provocan que el ganado bovino pierda 20 kilos o más en pocas semanas, dependiendo del cuidado que reciba.

Eloy González Matus, gerente de Agroduque, explicó que la transición inmediata entre el fin de la temporada de lluvias y el inicio de la seca representa cada año un periodo crítico, pero en esta ocasión se agrava por la escasez de alimentos de calidad.

“Podemos estar alimentando al animal, pero no nutriéndolo, y eso por sí solo reduce su peso corporal”, señaló.

Y no sólo es el ganado bovino, se habla de todo el hato ganadero en el que se incluyen borregos, cerdos, caballos, etc. que sufren por igual la falta de los forrajes naturales.

Agroduque ha apostado por la producción anticipada de silo de maíz, un alimento que, además de ser más económico, mantiene las propiedades nutrimentales necesarias para garantizar que el ganado no pierda condición. El costo del producto terminado oscila entre 2,200 y 2,500 pesos por tonelada, variación que depende del tiempo de almacenamiento.

Aunque producir silo propio sería la opción más rentable para los ganaderos, en la región pocos lo hacen debido a los requerimientos técnicos para obtener un producto de calidad. La reciente sequía generó que gran parte del silo disponible en el mercado sea “pura paja”, sin los nutrientes indispensables.

“Nosotros planeamos desde el inicio el cultivo para asegurar calidad. Contamos con estudios bromatológicos que confirman que nuestro silo supera a la media regional”, afirmó González Matus.

Además, recomendó a los productores que, si van a sembrar maíz para silo, eviten retirar los elotes, pues estos aportan el almidón y la proteína esenciales. Agroduque, ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Tapachula–Talismán, ofrece orientación técnica y descuentos a quienes contacten a través de su página oficial en las redes sociales.

La llegada de la sequía marca apenas el inicio de una etapa que podría profundizarse en los próximos meses. Por ello, la preparación y el acceso a alimento de calidad serán determinantes para evitar pérdidas mayores en la ganadería regional. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.