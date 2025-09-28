Cubanos y Venezolanos Afinan Detalles para Salir en Caravana de Tapachula

• Aseguran que continúan varados en esta ciudad fronteriza con Guatemala, debido al burocratismo de autoridades migratorias.

Tapachula, Chiapas 28 de Septiembre del 2025.- Cientos de migrantes, en su mayoría Cubanos y Venezolanos se reunieron por la mañana de este domingo 28 de Septiembre en el parque del Bicentenario de la ciudad de Tapachula, para afinar detalles de la caravana que están organizando y salir caminando con rumbo a la ciudad de México.

En el marco de esta concentración, también se manifestaron contra las autoridades migratorias quienes presuntamente les siguen dando largas a sus trámites de refugio y asilo. Así como señalaron presuntos actos de corrupción de presuntos funcionarios migratorios quienes exigen fuertes sumas de dinero a cambio de los documentos que requieren. EL ORBE/ Mesa de Redacción.