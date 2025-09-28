domingo, septiembre 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCubanos y Venezolanos Afinan Detalles para Salir en Caravana de Tapachula
Al Instante

Cubanos y Venezolanos Afinan Detalles para Salir en Caravana de Tapachula

0
37

• Aseguran que continúan varados en esta ciudad fronteriza con Guatemala, debido al burocratismo de autoridades migratorias.

Tapachula, Chiapas 28 de Septiembre del 2025.- Cientos de migrantes, en su mayoría Cubanos y Venezolanos se reunieron por la mañana de este domingo 28 de Septiembre en el parque del Bicentenario de la ciudad de Tapachula, para afinar detalles de la caravana que están organizando y salir caminando con rumbo a la ciudad de México.

En el marco de esta concentración, también se manifestaron contra las autoridades migratorias quienes presuntamente les siguen dando largas a sus trámites de refugio y asilo. Así como señalaron presuntos actos de corrupción de presuntos funcionarios migratorios quienes exigen fuertes sumas de dinero a cambio de los documentos que requieren. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Cubanos y Venezolanos Afinan Detalles para Salir en Caravana de Tapachula
Artículo anterior
Fue inaugurado por el Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y autoridades federal el “Centro Multiservicios”
Artículo siguiente
En Tapachula hay más seguridad y más iluminación: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, en junio 2025 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un...
Leer más

Eduardo Ramírez y Félix Medina Padilla inauguran Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula

Al Instante staff - 0
· El gobernador solicitó el apoyo de la Federación para agilizar los trámites aduaneros para el...
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por centro de ayuda a personas refugiadas en la Frontera Sur

Al Instante staff - 0
Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al subsecretario...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV