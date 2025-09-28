La FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado

– Por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, en junio 2025

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Iván “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Ezequiel “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, el 14 de junio de 2025.

De acuerdo con los hechos, la víctima, quien laboraba como mototaxista, fue alcanzada por el inculpado y otra persona, quienes le realizaron disparos con armas de fuego, causándole la muerte.

El indiciado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.