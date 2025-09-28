Con Éxito se presenta la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.

Huixtla, Chiapas; 28 de Septiembre, Este domingo en el transcurso de la noche se presentó en el parque Central Francisco I. Madero. la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina, quienes interpretaron diferentes melodías.

Los asistentes disfrutaron del espectáculo musical que por primera vez se presentó en el parque central Francisco I. Madero tipo de evento. El coro estuvo a cargo de Jorge Gutiérrez teniente de Navío de la Secretaria de Marina Armada de México Puerto Chiapas.

José Ángel López