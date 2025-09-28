domingo, septiembre 28, 2025
Yamil Melgar refrenda compromiso con una migración ordenada y segura

En el marco de la inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que el Ayuntamiento de Tapachula es un aliado estratégico en la implementación de acciones que permitan garantizar una migración ordenada, segura y con enfoque humanista.

El edil subrayó que, en seguimiento a las políticas públicas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, su administración trabaja de manera permanente para asegurar que las personas en contexto de movilidad tengan acceso a condiciones justas, seguras y respetuosas de sus derechos humanos.


Yamil Melgar precisó que la apertura de este espacio constituye un paso fundamental para fortalecer la coordinación interinstitucional y dar respuesta a los retos que enfrenta la frontera sur de México, donde Tapachula ha asumido un papel central como ciudad solidaria para dicho sector de la población.

En este sentido, aseguró que el Gobierno Municipal seguirá sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y la sociedad civil, con el propósito de consolidar políticas públicas que promuevan la inclusión social, la seguridad comunitaria y la atención integral de quienes buscan mejores oportunidades de vida.

Finalmente, el alcalde reafirmó que su administración trabaja bajo la premisa de construir una Nueva ERA de bienestar y justicia social, donde el respeto a la dignidad humana y la cooperación interinstitucional sean los pilares que atiendan los desafíos que plantea la movilidad humana en la región.

Artículo anterior
Con Éxito se presenta la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.
