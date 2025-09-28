Padres de Thiaguito exigen justicia: chofer responsable del accidente sigue prófugo

Tapachula, Chiapas, 28 de septiembre de 2025. – A las 2:00 de la tarde de este domingo, con profundo dolor y en busca de respuestas, los padres del pequeño Thiago —de apenas 1 año y 11 meses— exigieron justicia por la trágica muerte de su hijo, quien perdió la vida en un accidente vehicular ocurrido en una combi de la ruta Emiliano Zapata.

Itzel y César, madre y padre del menor, acudieron ante las autoridades para dar seguimiento a la denuncia y manifestaron su inconformidad por las irregularidades en el proceso. Aseguran que la persona que les fue presentada como presunto chofer no corresponde al conductor que manejaba la unidad el día del accidente.

“La persona que nos mostraron no es el chofer que iba conduciendo. Yo lo vi cuando subimos, cuando pagamos, y lo reconocí al momento del accidente. No es él”, relató la madre.

1 de 4

Asimismo, denunciaron que ni la aseguradora, ni el concesionario, ni algún representante de la unidad de transporte se han acercado para brindar apoyo económico por los gastos funerarios, ni han asumido responsabilidad alguna por el hecho. Hasta ahora se desconoce si la combi contaba con seguro vigente, pues la aseguradora no ha tenido contacto con la familia.

Contrario a versiones difundidas en días pasados, la familia aclaró que el conductor no está detenido. Fue apenas recientemente que se giró una orden de aprehensión en su contra, pero el presunto responsable continúa prófugo de la justicia.

“Solo queremos justicia para nuestro hijo. No buscamos venganza, solo que se haga lo correcto y que el responsable pague por lo que hizo”, expresaron con la voz entrecortada.

La familia de Thiaguito hizo un llamado a la ciudadanía para que este caso no quede en el olvido y exhortaron a las autoridades a cumplir con su deber, asegurando que no descansarán hasta obtener justicia.

El orbe/Carlos Montes