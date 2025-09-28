domingo, septiembre 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén se congratula por centro de ayuda a personas...
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por centro de ayuda a personas refugiadas en la Frontera Sur

0
21

Desde Tapachula, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, atestiguó junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, el acto de Inauguración del Centro Multiservicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En este marco, Moreno Guillén se congratuló por este espacio, resultado del esfuerzo coordinado entre el gobierno federal y estatal, que beneficiará a las personas que se encuentran en un contexto de movilidad humana, brindándoles información, orientación, atención y la canalización a servicios integrales y humanitarios.

Asimismo, refrendó el compromiso institucional de impartir una justicia más humanista que garantice y salvaguarde los derechos humanos en la entidad.

Juan Carlos Moreno Guillén se congratula por centro de ayuda a personas refugiadas en la Frontera Sur
Artículo anterior
Padres de Thiaguito exigen justicia: chofer responsable del accidente sigue prófugo
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez y Félix Medina Padilla inauguran Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

La FGE y SSP aprehenden a presunto responsable de homicidio calificado

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en el municipio de Villaflores, en junio 2025 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un...
Leer más

Eduardo Ramírez y Félix Medina Padilla inauguran Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula

Al Instante staff - 0
· El gobernador solicitó el apoyo de la Federación para agilizar los trámites aduaneros para el...
Leer más

Padres de Thiaguito exigen justicia: chofer responsable del accidente sigue prófugo

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas, 28 de septiembre de 2025. – A las 2:00 de la tarde de este domingo, con profundo dolor y en busca de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV