En operativo de seguridad, detienen a tres personas con presuntos narcóticos en Frontera Comalapa
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lograron la detención de tres personas por la posesión de presuntos narcóticos, en el municipio de Frontera Comalapa.
Ante el hallazgo, los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las acciones interinstitucionales de seguridad y vigilancia para el combate a los delitos que vulneran la salud pública en el estado de Chiapas.