En operativo de seguridad, detienen a tres personas con presuntos narcóticos en Frontera Comalapa

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, lograron la detención de tres personas por la posesión de presuntos narcóticos, en el municipio de Frontera Comalapa.

1 de 2

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el libramiento denominado “El Mirador” en el municipio de Frontera Comalapa, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Juan “N”, Eneydi “N” y Antonio “N”, a quienes les aseguraron 24 dosis con las características de la cocaína y 10 bolsitas de al parecer marihuana. Asimismo un vehículo color amarillo en el que viajaban a bordo.

Ante el hallazgo, los detenidos y objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las acciones interinstitucionales de seguridad y vigilancia para el combate a los delitos que vulneran la salud pública en el estado de Chiapas.