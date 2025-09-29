lunes, septiembre 29, 2025
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional rescatan vía aérea a migrantes en Mapastepec

0
71

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, rescataron a migrantes vía aérea, en las costas del municipio de Mapastepec.

Durante sobrevuelo de seguridad y vigilancia en las costas del municipio de Mapastepec, detectaron una embarcación abandonada, ante ello, elementos de la fuerza de seguridad descendieron para establecer recorridos pie-tierra, haciendo contacto con 16 migrantes de diferentes nacionalidades, quienes se encontraban perdidos, por lo que fueron rescatados.

Las personas rescatadas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de realizar patrullajes aéreos, acuáticos y terrestres en el litoral chiapaneco para brindar seguridad y vigilancia en todo el estado.

En operativo interinstitucional rescatan vía aérea a migrantes en Mapastepec
