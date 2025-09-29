En operativo interinstitucional rescatan vía aérea a migrantes en Mapastepec

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, rescataron a migrantes vía aérea, en las costas del municipio de Mapastepec.
Las personas rescatadas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar lo conducente.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de realizar patrullajes aéreos, acuáticos y terrestres en el litoral chiapaneco para brindar seguridad y vigilancia en todo el estado.