Otro accidente de colectivo en Tapachula deja tres lesionados

Tapachula, Chiapas; 30 de septiembre de 2025. – Alrededor de las 6:20 de la tarde, un nuevo percance del transporte público encendió las alarmas en la colonia San Antonio Cahuacán. Una combi de la ruta Venustiano Carranza, que circulaba en dirección de norte a sur, terminó incrustada en el interior de un domicilio particular luego de que, según el chofer, el vehículo presentó una falla mecánica en los frenos.

El conductor relató que al descender por una pendiente, la unidad se quedó sin frenos, lo que provocó que se impactara contra una galera y un árbol en el patio de una vivienda.

Por fortuna, al momento del accidente no se encontraban personas en el lugar, evitando así una tragedia mayor.



El hecho dejó como saldo tres personas lesionadas: una mujer de la tercera edad, quien fue trasladada por personal de Protección Civil para recibir atención médica; el conductor, llevado en una unidad particular y escoltado por una patrulla; y otra persona más que únicamente presentó policontusiones y una crisis nerviosa leve.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Vial y la aseguradora de la unidad, quienes realizaron las diligencias correspondientes y comenzaron a valorar los daños materiales, estimados en varios cientos de miles de pesos. Una grúa retiró la combi del lugar, mientras que el tráfico en la zona se vio afectado por más de una hora.

Factores de riesgo

Cabe señalar que al momento del accidente se registraba lluvia en la ciudad, lo que habría complicado aún más la maniobra y la capacidad de frenado del vehículo.

Recomendaciones para conductores y usuarios

1. Revisión constante: Mantener en óptimas condiciones los frenos y neumáticos de las unidades de transporte público.

2. Precaución bajo la lluvia: Reducir la velocidad, ya que la superficie mojada aumenta la distancia de frenado.

3. Supervisión de concesiones: Las autoridades deben reforzar la vigilancia y garantizar que las combis cuenten con mantenimiento preventivo.

4. Usuarios atentos: Si observas una unidad en mal estado, repórtala de inmediato a las autoridades de transporte.

La población exige mayor control y responsabilidad en el transporte público para evitar que estos accidentes, cada vez más frecuentes en Tapachula, terminen en tragedias.

