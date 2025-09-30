miércoles, octubre 1, 2025
Migrantes se Empiezan a Congregar en el Parque del Bicentenario para Salir en Caravana de Tapachula

• Denuncian presuntos actos de corrupción por supuesto personal migratorio.

Tapachula, Chiapas 30 de Septiembre.- Migrantes de diversas nacionalidades, en su mayoría de Cuba y Venezuela, se empezaron a congregar desde las 8:00 de la noche de este martes en el parque del Bicentenario, para salir caminando de Tapachula mañana miércoles 1º de Octubre a partir de las 4:00 de la madrugada.

Los organizadores convocaron a la comunidad migrante desde días pasados, asegurando que han sido objeto de abusos al intentar realizar sus trámites de asilo o refugio para permanecer en territorio mexicano.

Sin embargo, presuntos agentes migratorios y de otras dependencias como COMAR les piden fuertes sumas de dinero para realizarles sus trámites.

La noche de este martes, bajo una persistente lluvia los migrantes, entre ellos mujeres y niños, así como personas de la tercera edad, tiene planeado dormir en el parque antes mencionado, para salir caminando mañana miércoles 1º de Octubre por la madrugada.

En este lugar ya se contabilizan más de cien personas, quienes han llegado con bicicletas y triciclos, así como con maletas y mochilas.

Los extranjeros también han manifestado que quieren salir de esta ciudad, debido a que todos los servicios para ellos son más caros, como hospedaje, alimentación y transporte. Además de que no encuentran trabajo, y solo subsiste de lo que les envían sus familiares o amigos desde el extranjero.

En esta caravana también se espera la participación de decenas de personas extranjeras que se encuentran en diferentes albergues de la localidad.

El objetivo del contingente es llegar a la Ciudad de México en donde esperan ser atendidos por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

De igual forma, la gran mayoría tiene planeado quedarse en territorio mexicano, pero en ciudades del norte del país, en donde esperan encontrar mejores condiciones de vida.

TEMEN OPERATIVO DEL INM

Por otra parte, migrantes han denunciado presunto hostigamiento de agentes migratorios, quienes en vehículos oficiales deambulan por el parque del Bicentenario, en la noche de este martes.

Temen, que, más noche o madrugada, los agentes federales realicen una redada para intentar desactivar la caravana. Sin embargo, al lugar siguen llegando más migrantes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.

