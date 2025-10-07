Cierran Puerto Chiapas a la Navegación de Embarcaciones Menores

• Hay probabilidad de desarrollo ciclónico tropical en las siguientes 48 horas; advierte Capitanía de Puerto.

Tapachula, Chiapas 7 de octubre del 2025.- Al medio día de este 7 de octubre, la capitanía de Puerto, en Puerto Chiapas, anuncio el cierra a la navegación de embarcaciones menores de 500 UAB.

La medida es para todos los municipios de la zona, incluyendo Tapachula, Arriaga, Tonalá y Pijijiapan, con el objetivo de proteger a la población, en particular pescadores, a que eviten actividades de pesca, hasta nuevo aviso.

La capitanía regional puerto de Puerto Chiapas, informó que ante las condiciones meteorológicas adversas y el pronóstico meteorológico marino para el océano pacifico se decidió dicha medida preventiva.

Informó que una zona de baja presión al sur de la región golfo de Tehuantepec se localiza a 262 kilómetros al sur sureste de Puerto Chiapas y a 565 kilómetros al suroeste de Salina Cruz Oaxaca. Y hay aumento al 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico tropical en las siguientes 48 horas y el 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico tropical de 3 a 7 días.

Por tal motivo a partir de las 12:30 horas de este 7 de octubre. Como medida preventiva se cerró la navegación de las embarcaciones menores.

Mientras tanto, en la Capitanía de Puerto Chiapas, se exhibe en color amarillo y azul la señal para las condiciones operacionales de puerto. Así como las embarcaciones mayores de 500 UAB, deben de extremar precauciones y mantenerse informados de las condiciones meteorológicas adversas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.