En operativo interinstitucional en Cintalapa de Figueroa detienen a dos masculinos en posesión de presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos con presuntos narcóticos en Cintalapa de Figueroa.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social implementadas sobre la colonia San Francisco, guardias estatales detuvieron a José “N” alias el «Armando» o «El Gordo» y Enrique «N» alias «El Chupacabras» o El «Quique» a quienes les aseguraron entre sus pertenencias presuntos narcóticos.

En la acción preventiva y disuasiva, les aseguraron, 18 bolsitas trasparentes con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, 12 bolsitas con sustancia granulada con las características similares a la droga conocida como cristal y 3 dosis de la droga conocida como crack, dos teléfonos celulares, una báscula gramera, dinero en efectivo y una motocicleta marca Italika sin placas de circulación.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación y determinación de su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales para brindar seguridad y vigilancia en el territorio chiapaneco, para crear un clima de paz y tranquilidad con Cero Corrupción.