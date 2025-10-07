martes, octubre 7, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSe trabaja con voluntad para servir a Tapachula: Yamil Melgar
Al Instante

Se trabaja con voluntad para servir a Tapachula: Yamil Melgar

0
19

Luego de atestiguar el Primer Informe de Actividades correspondiente al periodo octubre de 2024 a septiembre de 2025, presentado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, el alcalde Yamil Melgar, resaltó que se trabaja con voluntad para servir a Tapachula.

Durante el acto protocolario, reconoció el trabajo comprometido, sensible y con voluntad de servir del equipo del Sistema DIF Tapachula, destacando su actitud humanista y la entrega permanente en favor de las familias que más lo necesitan.

Cabe mencionar que en el informe realizado en las instalaciones del Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, se resaltaron los avances en los cinco ejes estratégicos: salud y bienestar integral; protección a grupos vulnerables; seguridad alimentaria y autosuficiencia; protección de derechos y procuraduría; y atención a personas en contexto de movilidad.


Yamil Melgar destacó que en la Nueva ERA, se trabaja con humanismo y justicia social, en sintonía con las políticas públicas del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez y de la presidenta del DIF Estatal, Sofía Espinoza.

“Con estos resultados, el DIF Tapachula nos demuestra su humanismo y compromiso con la inclusión, la equidad y la mejora continua de la calidad de vida de la población, priorizando la atención a los grupos vulnerables y el trabajo conjunto con organismos internacionales para atender a las familias en contexto de movilidad”, concluyó el edil.

Al acto protocolario asistieron los regidores Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís, Edi Alberto García Juárez, Rosa Cortés Rueda, Janeth Leticia Luengo Sánchez, servidores públicos municipales, el equipo de trabajo del SDIF Tapachula, la madre del alcalde, Marilú Bravo, sus hijas María Paula, María Emilia y Luciana María, entre otros invitados.

Se trabaja con voluntad para servir a Tapachula: Yamil Melgar
Artículo anterior
En operativo interinstitucional en Cintalapa de Figueroa detienen a dos masculinos en posesión de presuntos narcóticos
Artículo siguiente
Incendio deja daños materiales en casa habitación en la colonia Villa Las Flores
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Cierran Puerto Chiapas a la Navegación de Embarcaciones Menores

Al Instante staff - 0
• Hay probabilidad de desarrollo ciclónico tropical en las siguientes 48 horas; advierte Capitanía de Puerto. Tapachula, Chiapas 7 de octubre del 2025.- Al medio día...
Leer más

Incendio deja daños materiales en casa habitación en la colonia Villa Las Flores

Al Instante staff - 0
07 de octubre de 2025 Tapachula, Chiapas.- Minutos antes de las 17:00 horas se reportó un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia...
Leer más

En operativo interinstitucional en Cintalapa de Figueroa detienen a dos masculinos en posesión de presuntos narcóticos

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV