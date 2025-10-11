El Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz en Chiapas

• El Consejo de Administración entregó al gobernador y a su familia una membresía honorífica; es la primera vez que se otorga esta distinción

El Consejo de Administración del Club Campestre Tuxtla reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las estrategias de seguridad y pacificación implementadas en Chiapas, al destacar que la paz se ha convertido en el principal motor del desarrollo económico, el bienestar social y la generación de empleos.

En este contexto, empresarias y empresarios entregaron al mandatario y a su familia una membresía honorífica, distinción otorgada por primera vez por este centro deportivo con más de 50 años de tradición, dedicado a fomentar la unión familiar y el deporte.



Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo subrayaron la honorabilidad y transparencia con que Eduardo Ramírez conduce su gobierno, resaltando el fin de prácticas como los “moches”, lo que, aseguraron, ha favorecido tanto a las empresas chiapanecas como a las y los trabajadores.

Por su parte, el gobernador, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Yazmín y Renata Ramírez Espinoza, agradeció al Consejo de Administración la membresía honorífica y la confianza depositada en su gestión al frente del Gobierno de Chiapas.

Posteriormente, la familia realizó un recorrido por las instalaciones, donde conocieron las acciones de mejora y modernización emprendidas para consolidar al Club Campestre Tuxtla como un referente familiar y deportivo en la entidad.