domingo, octubre 12, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEl Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz...
Al Instante

El Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz en Chiapas

0
23

• El Consejo de Administración entregó al gobernador y a su familia una membresía honorífica; es la primera vez que se otorga esta distinción

El Consejo de Administración del Club Campestre Tuxtla reconoció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por las estrategias de seguridad y pacificación implementadas en Chiapas, al destacar que la paz se ha convertido en el principal motor del desarrollo económico, el bienestar social y la generación de empleos.

En este contexto, empresarias y empresarios entregaron al mandatario y a su familia una membresía honorífica, distinción otorgada por primera vez por este centro deportivo con más de 50 años de tradición, dedicado a fomentar la unión familiar y el deporte.


Durante el encuentro, las y los integrantes del Consejo subrayaron la honorabilidad y transparencia con que Eduardo Ramírez conduce su gobierno, resaltando el fin de prácticas como los “moches”, lo que, aseguraron, ha favorecido tanto a las empresas chiapanecas como a las y los trabajadores.

Por su parte, el gobernador, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y de sus hijas Yazmín y Renata Ramírez Espinoza, agradeció al Consejo de Administración la membresía honorífica y la confianza depositada en su gestión al frente del Gobierno de Chiapas.

Posteriormente, la familia realizó un recorrido por las instalaciones, donde conocieron las acciones de mejora y modernización emprendidas para consolidar al Club Campestre Tuxtla como un referente familiar y deportivo en la entidad.

El Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz en Chiapas
Artículo anterior
Programa Tapachula Rueda Seguro fortalece la movilidad: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Servicio a la Comunidad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

Programa Tapachula Rueda Seguro fortalece la movilidad: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Luego de supervisar las acciones de bacheo asfáltico en diversos puntos del área urbana, el presidente municipal, Yamil Melgar, aseveró que el Programa “Tapachula...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV