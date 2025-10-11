sábado, octubre 11, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a una persona con arma en Berriozábal
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a una persona con arma en Berriozábal

0
19

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en el municipio de Berriozábal.

Resultado de una denuncia al C5 Escudo Pakal del reporte de una persona alterando el orden público en el fraccionamiento Ciudad Maya del municipio, guardias estatales detuvieron a Gerardo “N”, quien portaba una pistola calibre .380 milímetros, tres cargadores y 42 cartuchos útiles, así como un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar de manera inmediata en respuesta a las denuncias ciudadanas realizadas a través del C5 Escudo Pakal para garantizar la paz y la seguridad dentro del territorio chiapaneco

Artículo anterior
Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar: Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Con la gobernadora de Veracruz y gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del gobierno federal, nos reunimos para...
Leer más

En operativo de seguridad detienen a dos personas con narcóticos en Cintalapa de Figueroa.

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
La Fiscalía General del Estado informa que, sobre la desaparición de una menor de edad en el municipio de Tonalá; se están llevando a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV