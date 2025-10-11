En operativo de seguridad detienen a una persona con arma en Berriozábal

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito de violación a la Ley Federal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, en el municipio de Berriozábal.

Resultado de una denuncia al C5 Escudo Pakal del reporte de una persona alterando el orden público en el fraccionamiento Ciudad Maya del municipio, guardias estatales detuvieron a Gerardo “N”, quien portaba una pistola calibre .380 milímetros, tres cargadores y 42 cartuchos útiles, así como un vehículo marca Volkswagen tipo Jetta de color blanco.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar de manera inmediata en respuesta a las denuncias ciudadanas realizadas a través del C5 Escudo Pakal para garantizar la paz y la seguridad dentro del territorio chiapaneco