domingo, octubre 12, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEl Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.
Al Instante

El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.

0
24

Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.
El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.
https://x.com/Claudiashein/status/1977202492669878667

Artículo anterior
En operativo de seguridad detienen a una persona con arma en Berriozábal
Artículo siguiente
Programa Tapachula Rueda Seguro fortalece la movilidad: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

Servicio a la Comunidad

Al Instante staff - 0
Leer más

El Club Campestre Tuxtla reconoce a Eduardo Ramírez por consolidar la paz en Chiapas

Al Instante staff - 0
• El Consejo de Administración entregó al gobernador y a su familia una membresía honorífica; es la primera vez que se otorga esta distinción El Consejo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV