Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales.

El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.

https://x.com/Claudiashein/status/1977202492669878667

1 de 3