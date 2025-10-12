Presidenta Claudia Sheinbaum recorre zonas afectadas por lluvias en Puebla y Veracruz

Este domingo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recorrió a pie, algunos de los municipios más afectados por las recientes lluvias en Puebla y Veracruz, para informar a las mexicanas y mexicanos las acciones que realiza su Gobierno para atender la emergencia



1 de 7

En Puebla, caminó por colonias de Huauchinango y La Ceiba, acompañada del gobernador Alejandro Armenta, así como por los secretarios de Defensa, Marina, Gobernación, Bienestar y más. Por su parte, en Veracruz, se reunió con la población de Poza Rica junto a la gobernadora del estado Rocío Nahle, así como por miembros de su gabinete.