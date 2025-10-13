En operativo de seguridad detienen a dos personas por presunto robo con violencia en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas del sexo masculino por el probable delito de robo con violencia, en el municipio de Tapachula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Rivera Maya de la Perla del Soconusco, elementos estatales detuvieron a René “N” y Ricardo “N”, quienes jalaban una motocicleta Italika de color negra con franjas moradas, vehiculo motorizado despojado al propietario minutos antes.

Ambos detenidos junto a la motocicleta, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate e inhibición de los delitos que afectan a la ciudadanía en general, en el estado de Chiapas.