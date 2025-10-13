lunes, octubre 13, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a dos personas por presunto robo con...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a dos personas por presunto robo con violencia en Tapachula

0
80

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos personas del sexo masculino por el probable delito de robo con violencia, en el municipio de Tapachula.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Rivera Maya de la Perla del Soconusco, elementos estatales detuvieron a René “N” y Ricardo “N”, quienes jalaban una motocicleta Italika de color negra con franjas moradas, vehiculo motorizado despojado al propietario minutos antes.

Ambos detenidos junto a la motocicleta, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate e inhibición de los delitos que afectan a la ciudadanía en general, en el estado de Chiapas.

En operativo de seguridad detienen a dos personas por presunto robo con violencia en Tapachula
Artículo anterior
En Tapachula unimos esfuerzos contra el cáncer de mama: Yamil Melgar
Artículo siguiente
Reporte Ciudadano.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Se pedirá pena máxima para presunto agresor de niña en Tonalá: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Humberto “N” fue detenido por pederastia y tiene antecedentes por otros delitos • Más de una semana sin homicidios dolosos y dos semanas sin feminicidios en...
Leer más

Reporte Ciudadano.

Al Instante staff - 0
Así quedaron los vehículos después de los acontecimientos ocurridos a 10 km de la caseta de cobro de jiquipilas de la segunda caseta de...
Leer más

En Tapachula unimos esfuerzos contra el cáncer de mama: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el alcalde Yamil Melgar, hizo un llamado a la población a fortalecer...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV