lunes, octubre 13, 2025
En operativo de seguridad detienen a presunto responsable del delito de violencia familiar en Tuxtla Chico

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino presunto responsable del delito de violencia familiar, en el municipio de Tuxtla Chico.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia en el barrio San Juan de Tuxtla Chico, guardias estatales detuvieron a Kevin “N” alias “El Gordo” en flagrante agresión física y verbal en contra de al parecer su pareja sentimental. En consecuencia, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar de forma interinstitucional para la erradicación de todos los actos de violencia en contra de las mujeres en el estado de Chiapas.

