miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
InicioAl InstanteTrágico accidente múltiple en el Libramiento Sur Oriente deja un muerto y...
Al InstanteRojas

Trágico accidente múltiple en el Libramiento Sur Oriente deja un muerto y dos heridos en Tapachula

0
27

Tapachula, Chiapas a 14 de octubre de 2025. — Un fatal accidente múltiple se registró la tarde de este martes alrededor de las 16:00 horas. sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura del fraccionamiento Los Palacios, en Tapachula. En el percance se vieron involucrados un tráiler, un taxi y dos motocicletas, dejando como saldo una persona fallecida y dos más gravemente heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del tráiler —quien presuntamente manejaba en estado inconveniente— intentó realizar una vuelta prohibida en “U”, provocando el impacto con un taxi de la unidad 1682 y con dos motocicletas: una Italika 250Z color negra y una Hero Hunk color negra, en las que viajaban presuntos elementos de la Armada de México.

En el lugar perdió la vida Joaquín “N”, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como miembro activo de la Marina, al quedar prensado bajo las llantas del tráiler. Sus compañeros, Jonathan “N”, de 32 años, y Félix “N”, de 27, resultaron gravemente lesionados. Ambos fueron auxiliados por paramédicos de Grupo SAE, Cruz Roja y Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal, Policía Municipal, Marina y Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El conductor del tráiler fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por homicidio imprudencial y lesiones, a fin de determinar las causas y responsabilidades del fatal siniestro.

El accidente generó un fuerte congestionamiento vial sobre el libramiento durante varias horas, mientras las autoridades realizaban los trabajos periciales. El orbe/Carlos Montes

Artículo anterior
Reportan afectaciones por intensa lluvia en #Suchiate.
Artículo siguiente
Gobernar es escuchar, comprender y actuar: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado

Al Instante staff - 0
- No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos. El Poder Judicial del Estado de Chiapas,...
Leer más

Gobernar es escuchar, comprender y actuar: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
“Gobernar es escuchar, comprender y actuar”, afirmó el alcalde Yamil Melgar, al encabezar una mesa de trabajo con agentes y delegados municipales de...
Leer más

Reportan afectaciones por intensa lluvia en #Suchiate.

Al Instante staff - 0
En el Municipio de suchiate, se reporta lluvias fuerte intensa con afectación en la cabecera municipal Se evalua posible apertura de refugio temporal.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV