Trágico accidente múltiple en el Libramiento Sur Oriente deja un muerto y dos heridos en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 14 de octubre de 2025. — Un fatal accidente múltiple se registró la tarde de este martes alrededor de las 16:00 horas. sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura del fraccionamiento Los Palacios, en Tapachula. En el percance se vieron involucrados un tráiler, un taxi y dos motocicletas, dejando como saldo una persona fallecida y dos más gravemente heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del tráiler —quien presuntamente manejaba en estado inconveniente— intentó realizar una vuelta prohibida en “U”, provocando el impacto con un taxi de la unidad 1682 y con dos motocicletas: una Italika 250Z color negra y una Hero Hunk color negra, en las que viajaban presuntos elementos de la Armada de México.

En el lugar perdió la vida Joaquín “N”, de 34 años de edad, quien se desempeñaba como miembro activo de la Marina, al quedar prensado bajo las llantas del tráiler. Sus compañeros, Jonathan “N”, de 32 años, y Félix “N”, de 27, resultaron gravemente lesionados. Ambos fueron auxiliados por paramédicos de Grupo SAE, Cruz Roja y Protección Civil Municipal, quienes los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Estatal, Policía Municipal, Marina y Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El conductor del tráiler fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por homicidio imprudencial y lesiones, a fin de determinar las causas y responsabilidades del fatal siniestro.

El accidente generó un fuerte congestionamiento vial sobre el libramiento durante varias horas, mientras las autoridades realizaban los trabajos periciales. El orbe/Carlos Montes