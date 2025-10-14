miércoles, octubre 15, 2025
Gobernar es escuchar, comprender y actuar: Yamil Melgar

“Gobernar es escuchar, comprender y actuar”, afirmó el alcalde Yamil Melgar, al encabezar una mesa de trabajo con agentes y delegados municipales de la zona alta, media y baja, en la que participaron el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; la coordinadora, Mayani Martínez Marroquín y el titular del Órgano Interno de Control, José Alfredo Jiménez.

El presidente municipal destacó que estas reuniones son parte del modelo de gobierno humanista que impulsa el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, donde escuchar a la gente y trabajar cerca de las comunidades es una prioridad.

“El ejemplo de nuestro gobernador nos inspira a mantener un gobierno sensible, que atiende, resuelve y actúa con el corazón por Chiapas”, señaló Yamil Melgar.


Durante el encuentro en el que los agentes y delegados compartieron las necesidades y avances de sus comunidades, fortaleciendo los lazos de colaboración con el Ayuntamiento, el edil agradeció a los participantes su tiempo y compromiso, resaltando que cada voz y cada historia ayudan a construir soluciones reales para la ciudadanía.

Para concluir, Yamil Melgar reiteró que la unidad y la participación ciudadana son la base que consolida el proceso de transformación que vive Tapachula, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando en sinergia con los ciudadanos para construir el Tapachula que todos soñamos.

