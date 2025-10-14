Poder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado

– No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Efraín “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de una persona del sexo masculino con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Ixhuatán, Chiapas, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Efraín “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humanista, en la que no haya lugar para la impunidad en los delitos que atentan contra la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos.