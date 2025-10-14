miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado
Al InstanteRojas

Poder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado

0
26

– No habrá impunidad en los delitos que vulneran la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Efraín “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de una persona del sexo masculino con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Ixhuatán, Chiapas, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado, una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponerle a Efraín “N” una pena de 50 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño. Asimismo, no se le concedió ningún beneficio sustitutivo de la pena.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humanista, en la que no haya lugar para la impunidad en los delitos que atentan contra la libertad y la dignidad de las y los chiapanecos.

Poder Judicial impone 50 años de cárcel a responsable de Secuestro Agravado
Artículo anterior
Gobernar es escuchar, comprender y actuar: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Gobernar es escuchar, comprender y actuar: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
“Gobernar es escuchar, comprender y actuar”, afirmó el alcalde Yamil Melgar, al encabezar una mesa de trabajo con agentes y delegados municipales de...
Leer más

Trágico accidente múltiple en el Libramiento Sur Oriente deja un muerto y dos heridos en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 14 de octubre de 2025. — Un fatal accidente múltiple se registró la tarde de este martes alrededor de las 16:00...
Leer más

Reportan afectaciones por intensa lluvia en #Suchiate.

Al Instante staff - 0
En el Municipio de suchiate, se reporta lluvias fuerte intensa con afectación en la cabecera municipal Se evalua posible apertura de refugio temporal.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV