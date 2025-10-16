La conectividad impulsa el desarrollo de Tapachula: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que la reapertura del vuelo Tapachula–Monterrey de Viva Aerobús representa un paso firme en el fortalecimiento de la conectividad aérea y en el impulso a la productividad del Soconusco, con el respaldo decidido del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante la rueda de prensa, la secretaria de Turismo del Estado, María Eugenia Culebro, el delegado de la Secretaría de Economía del Estado, Jorge Morales, y el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, coincidieron en que esta nueva conexión aérea favorecerá el crecimiento económico, turístico y empresarial, fortaleciendo los lazos entre el norte y el sur del país.

El empresario Alfredo Gálvez reconoció la importancia de este esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, que permitirá atraer inversiones, diversificar el turismo y generar mayores oportunidades para las y los tapachultecos.

“La conectividad es sinónimo de productividad. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez y la colaboración del sector empresarial, Tapachula sigue avanzando hacia un desarrollo más sólido, inclusivo y sostenible. Seguimos transformando Tapachula con visión y esperanza”, expresó Yamil Melgar Bravo, presidente municipal de Tapachula.