En operativo interinstitucional detienen a tres masculinos con arma de fuego de fuego y presuntos narcóticos en Tapachula

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza y Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a tres presuntos miembros de la delincuencia organizada con arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y presuntos narcóticos, en el municipio de Tapachula.

1 de 2

En recorridos preventivos y disuasivos en el camino que comunica al municipio de Mazatán, elementos de la fuerza interinstitucional detuvieron a Luis “N”, Antonio “N” y Diana “N”, quienes viajaban en el vehículo marca Volkswagen tipo Bora de color negro con placas del estado de Michoacán, con un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros, 28 dosis con las características de la droga conocida como cristal.

Ante el hallazgo, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que los presuntos responsables de los hechos delictuosos son presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad interinstitucional para el combate a los delitos en el estado de Chiapas.