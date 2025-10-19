domingo, octubre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAtletas participan en la 7 carrera de la mujer 5k con causa.
Al InstanteDeportes

Atletas participan en la 7 carrera de la mujer 5k con causa.

0
13

*Evento organizado por AMEXME Tapachula.

Tapachula Chiapas 19 de octubre 2025.- Con la participación de alrededor de 500 atletas, se llevó acabo la 7ª Carrera de la Mujer 5K con Causa, organizada por AMEXME Tapachula, con salida y meta en las instalaciones del parque creativo los cerritos.

El evento se organizó con la finalidad de crear conciencia sobre el cáncer de mama y recaudar fondos para el área de cancerología del Hospital General de Tapachula. Con un ambiente solidario y lleno de energía, esta iniciativa reafirma el compromiso de la comunidad para apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad y promover la detección temprana.

Artículo anterior
En operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas

Al Instante staff - 0
En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del...
Leer más

Hoy 19 de octubre se Conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Al Instante staff - 0
* En México, 22 Mujeres Mueren al Día por esta enfermedad. * Detectarlo a Tiempo, a Través de un Ultrasonido o una Mastografía, Puede...
Leer más

Cazadores se Imponen en Casa y Avanzan con Fuerza en los Playoffs

Al Instante staff - 0
Tapachula vivió una noche llena de emoción y adrenalina con el segundo juego de los Playoffs CIBAPAC 2025. Los Cazadores de Tapachula demostraron su...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV