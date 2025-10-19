Atletas participan en la 7 carrera de la mujer 5k con causa.

*Evento organizado por AMEXME Tapachula.

Tapachula Chiapas 19 de octubre 2025.- Con la participación de alrededor de 500 atletas, se llevó acabo la 7ª Carrera de la Mujer 5K con Causa, organizada por AMEXME Tapachula, con salida y meta en las instalaciones del parque creativo los cerritos.

El evento se organizó con la finalidad de crear conciencia sobre el cáncer de mama y recaudar fondos para el área de cancerología del Hospital General de Tapachula. Con un ambiente solidario y lleno de energía, esta iniciativa reafirma el compromiso de la comunidad para apoyar a quienes enfrentan esta enfermedad y promover la detección temprana.