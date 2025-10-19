En operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a seis personas con armamento en Chiapas.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos de la fuerza interinstitucional en el tramo carretero Tapilula a Rayón a la altura del hotel Las Cabañitas detuvieron a Adolfo “N” y Junior “N” ambos originarios de Guatemala, así como a los mexicanos Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, mismos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan Frontier y quienes intentaron darse a la fuga para evadir a la autoridad.

En esta acción, les aseguraron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, 1,640 cartuchos de calibre 7.62×39, 89 cartuchos de calibre 7.62×51, 110 cartuchos de calibre 5.56×39, 36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62×39, 4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartucho calibre 5.56×40, 2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62×51, 1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62×51, 12 chalecos balísticos con placas, 2 cascos balísticos, 2 pantalones de color caqui, 2 guerreras color verde militar, 1 marro brechador y 220 ponchas llantas metálicas.

Cabe destacar que los detenidos manifestaron ser presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener acciones conjuntas para combatir las expresiones delictivas en el estado de Chiapas garantizando espacios seguros y de paz.