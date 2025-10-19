domingo, octubre 19, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas

0
63

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, detuvieron a seis personas con armamento en Chiapas.

En patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, elementos de la fuerza interinstitucional en el tramo carretero Tapilula a Rayón a la altura del hotel Las Cabañitas detuvieron a Adolfo “N” y Junior “N” ambos originarios de Guatemala, así como a los mexicanos Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, mismos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan Frontier y quienes intentaron darse a la fuga para evadir a la autoridad.

En esta acción, les aseguraron 12 armas largas tipo cuerno de chivo, 1,640 cartuchos de calibre 7.62×39, 89 cartuchos de calibre 7.62×51, 110 cartuchos de calibre 5.56×39, 36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62×39, 4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartucho calibre 5.56×40, 2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62×51, 1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62×51, 12 chalecos balísticos con placas, 2 cascos balísticos, 2 pantalones de color caqui, 2 guerreras color verde militar, 1 marro brechador y 220 ponchas llantas metálicas.

Cabe destacar que los detenidos manifestaron ser presuntos integrantes del cártel de Sinaloa.

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener acciones conjuntas para combatir las expresiones delictivas en el estado de Chiapas garantizando espacios seguros y de paz.

En operativo interinstitucional aseguran a seis personas con armamento en Chiapas
Artículo anterior
Suman 76 Muertos por Lluvias en Cinco Estados del País
Artículo siguiente
Atletas participan en la 7 carrera de la mujer 5k con causa.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Atletas participan en la 7 carrera de la mujer 5k con causa.

Al Instante staff - 0
*Evento organizado por AMEXME Tapachula. Tapachula Chiapas 19 de octubre 2025.- Con la participación de alrededor de 500 atletas, se llevó acabo la 7ª Carrera...
Leer más

Hoy 19 de octubre se Conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama

Al Instante staff - 0
* En México, 22 Mujeres Mueren al Día por esta enfermedad. * Detectarlo a Tiempo, a Través de un Ultrasonido o una Mastografía, Puede...
Leer más

Cazadores se Imponen en Casa y Avanzan con Fuerza en los Playoffs

Al Instante staff - 0
Tapachula vivió una noche llena de emoción y adrenalina con el segundo juego de los Playoffs CIBAPAC 2025. Los Cazadores de Tapachula demostraron su...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV