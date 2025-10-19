domingo, octubre 19, 2025
Suman 76 Muertos por Lluvias en Cinco Estados del País

Ciudad de México, 18 de Octubre.- El número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en el país subió a 76, según el conteo del Gobierno federal, que reporta además que aún hay 39 personas desaparecidas.
De acuerdo con la información difundida en el micrositio del Gobierno de México, Veracruz reporta 34 personas fallecidas, 14 pobladores no localizados y afectaciones en 40 municipios.
Hidalgo registra 22 personas fallecidas, 20 personas no localizadas y daños en 27 municipios.
Puebla tiene 19 personas fallecidas y cinco desaparecidas en 23 municipios afectados.
Querétaro reporta un fallecimiento y no registra desapariciones, en 8 municipios con daños; y San Luis Potosí no tiene fallecimientos ni desapariciones en 12 municipios afectados.
Protección Civil advierte crecida del Río Pánuco este sábado 18 de octubre; estas son las zonas de mayor riesgo
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtió a las y los habitantes de algunos municipios de Tamaulipas y Veracruz acerca del aumento del nivel de agua del Río Pánuco el sábado.
De acuerdo con dicha dependencia, estas entidades son Ciudad Madero y Tampico, en Tamaulipas, y Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco en el caso de Veracruz.
Exhortó a la población a informarse del avance de este río y seguir las indicaciones de las autoridades. Por ejemplo, en caso de habitar cerca del Pánuco, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, alistar la mochila de emergencia y no cruzar caminos inundados o puentes. Sun

