Decenas de Migrantes Denuncian que Fueron Abandonados sin Documentos en Veracruz

* LOS EXTRANJEROS SEÑALAN QUE LOS AGENTES MIGRATORIOS LES PROMETIERON VISAS HUMANITARIAS Y SALVOCONDUCTOS, PARA PODER VIAJAR POR TERRITORIO MEXICANO.

* Cerca de 200 Extranjeros se han Quedado en la Incertidumbre, sin Dinero Para Alimentarse

* El Otro Grupo de Migrantes Logró Salir de Territorio Chiapaneco el Sábado al Mediodía

* Eran Parte de la Caravana que Salió de Tapachula a Inicios del Mes

Acayucan, Veracruz; 18 de Octubre de 2025.- Decenas de migrantes de diversas nacionalidades que se entregaron a las autoridades migratorias en días pasados en el municipio de Tonalá, en la Costa de Chiapas, denunciaron que fueron abandonados en las afueras de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz.

Los extranjeros señalaron que los agentes migratorios les habían prometido que les entregarían visas humanitarias y salvoconductos, para que pudieran viajar por territorio mexicano sin problemas.



1 de 4

Sin embargo, fueron incomunicados desde el pasado jueves, y las autoridades los fueron liberando a partir del viernes, poco a poco, en las afueras de la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, y sin la documentación prometida.Este sábado, los extranjeros, entre ellos cubanos, haitianos, venezolanos, hondureños, entre otras nacionalidades, temen por su seguridad, ya que en dicha zona tienen conocimiento que operan grupos de la delincuencia organizada.Señalaron que solo del contingente que se entregó a las autoridades, eran un promedio de 200, quienes ahora se han quedado en la incertidumbre. No cuentan con dinero ni para alimentarse. Algunos han decidido continuar con el viaje hacia la Ciudad de México caminando, como lo tenían planeado antes de entregarse a las autoridades migratorias, lo cual representa un riesgo inminente.Migrantes salen de Chiapas.El otro grupo de migrantes que se quedó en territorio chiapaneco, este sábado al mediodía logró salir de territorio chiapaneco y se internó al Estado de Oaxaca.Dicho grupo está disminuido en número, y esperan seguir el trayecto por la ruta del Istmo de Tehuantepec.En total son alrededor de 250 extranjeros de diversas nacionalidades, quienes han ido avanzando de manera muy lenta, debido a que muchos presentan deshidratación, lesiones y diversos padecimientos. EL ORBE/ Mesa de RedacciónNota: Manifiestan un grupo de mexicanos que es mucho el abuso que cometen los migrantes, quienes no respetan las leyes mexicanas y por eso reciben el trato que les están dando las autoridades. Además a los extranjeros Donald Trump no los quieren en su Estados Unidos.