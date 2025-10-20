lunes, octubre 20, 2025
spot_img
InicioAl InstanteJuan Carlos Moreno Guillén se reúne con futuras y futuros abogados
Al Instante

Juan Carlos Moreno Guillén se reúne con futuras y futuros abogados

0
19

– Les exhorta a seguirse preparando, pues Chiapas necesita profesionistas a la altura de las necesidades.

Con una política de cercanía y con la disposición institucional de fortalecer la comunicación con diversos sectores de la sociedad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con las y los alumnos de la licenciatura en Derecho y Criminología del primer cuatrimestre de la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de Las Casas.

Durante este encuentro, Moreno Guillén se congratuló del interés de las y los universitarios por conocer, de primera mano, las actividades que realiza el Poder Judicial, al tiempo de exhortarles a seguirse preparando académicamente, aprovechar los espacios de aprendizaje y a conducirse éticamente, pues Chiapas necesita abogadas y abogados a la altura de las necesidades y con valores que nos fortalezcan como un pueblo humanista.


Esta salutación se realizó luego de que las y los estudiantes realizaran una visita guiada por las instalaciones de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, para conocer las funciones y la importancia de la casa de la justicia, así como su contribución en la resolución de conflictos en nuestra entidad.

De esta manera, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso como una institución accesible para todas y todos los chiapanecos, contribuyendo a la formación profesional de las futuras generaciones.

Juan Carlos Moreno Guillén se reúne con futuras y futuros abogados
Artículo anterior
Tuxtla Capital Segura
Artículo siguiente
En operativo de seguridad detienen a presunto responsable en flagrante delito de pederastia en Ocosingo
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE

Al Instante staff - 0
Aprehenden a objetivo prioritario de privación ilegal de la libertad: FGE - Por hechos ocurridos en septiembre de 2017en Tuxtla Gutiérrez Elementos de la Agencia de Investigación...
Leer más

Poder Judicial dicta 50 años de cárcel a pederasta

Al Instante staff - 0
- Quienes cometan algún agravio en contra de las niñas, niños y adolescentes no quedarán impunes. El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento...
Leer más

Esclarece FGE desaparición forzada y homicidio de José Manuel “N”: Fiscal General

Al Instante staff - 0
• Jorge Llaven informa presunta participación de 4 personas; dos están detenidas por otros delitos y dos más serán investigadas • Chiapas, segundo lugar nacional en reducción...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV