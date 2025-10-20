Juan Carlos Moreno Guillén se reúne con futuras y futuros abogados

– Les exhorta a seguirse preparando, pues Chiapas necesita profesionistas a la altura de las necesidades.

Con una política de cercanía y con la disposición institucional de fortalecer la comunicación con diversos sectores de la sociedad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con las y los alumnos de la licenciatura en Derecho y Criminología del primer cuatrimestre de la Universidad José Vasconcelos de San Cristóbal de Las Casas.

Durante este encuentro, Moreno Guillén se congratuló del interés de las y los universitarios por conocer, de primera mano, las actividades que realiza el Poder Judicial, al tiempo de exhortarles a seguirse preparando académicamente, aprovechar los espacios de aprendizaje y a conducirse éticamente, pues Chiapas necesita abogadas y abogados a la altura de las necesidades y con valores que nos fortalezcan como un pueblo humanista.



Esta salutación se realizó luego de que las y los estudiantes realizaran una visita guiada por las instalaciones de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, para conocer las funciones y la importancia de la casa de la justicia, así como su contribución en la resolución de conflictos en nuestra entidad.

De esta manera, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso como una institución accesible para todas y todos los chiapanecos, contribuyendo a la formación profesional de las futuras generaciones.