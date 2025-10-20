lunes, octubre 20, 2025
En operativo de seguridad detienen a presunto responsable en flagrante delito de pederastia en Ocosingo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policia Municipal, detuvieron en flagrancia a un presunto responsable del delito de pederastia en el municipio de Ocosingo.

En atención a una denuncia ciudadana, guardias estatales detuvieron a Jesús “N”, quien fue señalado del delito se pederastia en contra de una menor de edad al interior de un domicilio del barrio Lomas del Pedregal del municipio de Ocosingo.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar para la erradicación de los delitos cometidos en contra de niñas y niños en el estado de Chiapas.

