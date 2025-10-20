lunes, octubre 20, 2025
Grupo de Atención al Narcomenudeo de la SSP detiene a masculino con presuntos narcóticos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Fuerza Ciudadana en coordinación con el Grupo de Atención al Narcomenudeo (GAN), detuvieron a una persona del sexo masculino por la portación de arma blanca y posesión de presuntos narcóticos, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Durante recorridos preventivos y disuasivos sobre la calzada al Cañón del Sumidero en la colonia Albania Alta, guardias estatales detuvieron a Jonathan “N”, a quien le aseguraron un arma blanca (cuchillo), cinco bolsitas con polvo blanco con las características propias de la droga conocida como cristal, una bolsa transparente y un envoltorio de plástico con residuos del mismo narcótico, un teléfono celular, un encendedor y una pipa de color blanco, luego de ser denunciado por un ciudadano.

El detenido y los objetos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener la coordinación ciudadana para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública, en el estado de Chiapas.

