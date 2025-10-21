En Villaflores, en operativo interinstitucional detienen a presunta narcomenudista

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una fémina por el probable delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el municipio de Villaflores.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en la colonia Jesús María Garza, guardias estatales detuvieron a Carla “N” alias «La Flaca», por la presunta posesión de narcóticos en calidad de distribución.

En el acto, le aseguraron 19 dosis con las características de la cocaína, 6 dosis de la droga conocida como cristal y 52 bolsitas conteniendo hierva verde y seca de al parecer marihuana.

Por estos hechos fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo mantiene las estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de la ciudadanía en todo el territorio chiapaneco.